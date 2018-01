Pelo Grupo 1, Libertad e América avançam na Libertadores O paraguaio Libertad e o América do México garantiram nesta quarta-feira as vagas do Grupo 1 às oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Mesmo jogando fora de casa, o Libertad passou pelo argentino Banfield por 1 a 0, enquanto o América ganhou do El Nacional (Equador) por 2 a 1, em seus domínios. Com os resultados da rodada, o Libertad, que caiu nas semifinais da edição passada da competição continental - foi eliminado pelo campeão Internacional -, ficou com a primeira colocação da chave ao somar 13 pontos, um a mais que o América. O terceiro foi o Banfield (9), seguido pelo El Nacional, que fez apenas um ponto - perdeu cinco jogos e empatou apenas um. No jogo na Argentina, realizado no Estádio Florencio Sola, o Libertad marcou o gol da vitória sobre os donos da casa aos 9 minutos do segundo tempo, com o defensor Vladimir Marín. Já o América, que atuou em seus domínios, bateu o lanterna El Nacional por 2 a 1, com gols de Cabañas e Fernández, enquanto Walter Ayoví fez para os equatorianos. Como o Libertad garantiu a melhor campanha do Grupo 1, o time paraguaio decidirá a vaga às quartas-de-final da Libertadores em casa. Já o América terá que fazer o segundo confronto das oitavas fora - os adversários das duas equipes ainda não foram definidos. Os jogos da próxima fase da competição continental estão programados para acontecer nos dias 2 (ida) e 9 (volta) de maio.