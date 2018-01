Pelo irmão, Valdivia diz que vai xingar muito o São Paulo O meio-campista chileno Jorge Valdivia, do Palmeiras, é torcedor do Colo-Colo, mas nesta quarta-feira ele vai ?virar a casaca? e torcer como um louco pelo Audax Italiano, em jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela Libertadores. Motivo: o irmão dele, Cláudio Valdivia, é volante do Audax. ?Vou xingar muito o São Paulo?, disse Valdivia, rindo e usando um de seus verbos preferidos em português. ?Hoje sou torcedor do Audax.? Sempre irreverente, Valdivia contou a principal diferença que tem em relação ao seu irmão: ?Ele bate muito.? Cláudio Valdivia tem 20 anos e é reserva do Audax. O palmeirense conversou com o irmão na noite de terça-feira, no hotel onde o time chileno está hospedado em São Paulo, e vai acompanhar o jogo pela TV. ?Fui passar um pouco da experiência de jogar no Morumbi contra o São Paulo?, contou. ?É importante para a carreira dele sentir bem esse clima de jogo de Libertadores num estádio como o Morumbi.? Jorge acha que o irmão Cláudio tem futuro. ?Ele é muito bom marcador.? O meio-campista disse ter ficado muito feliz ao ler a notícia que o Palmeiras não pretende se desfazer dele tão cedo. ?Cheguei por US$ 3 milhões e agora sou cotado em US$ 10 milhões? Isso é muito bom pra mim?, disse Valdivia. ?É a valorização de um chileno que chegou ao Brasil, onde estão os melhores jogadores de sua posição, fez um bom torneio e agora conta com o respeito da diretoria. Isso me dá moral.? O contrato de Valdivia com o Palmeiras vai até 2009, com uma cláusula que o prorroga automaticamente até 2011. Ele nega ter recebido qualquer proposta do exterior, mas diz que não tem como garantir que cumprirá seu contrato com o Palmeiras até o fim. ?Eu me concentro no meu trabalho e tento fazer o meu melhor. O futuro vai dizer se eu vou sair ou não.? Valdivia se disse completamente adaptado ao clube. ?Eu me sinto muito bem aqui. Palmeiras já é minha casa?. O chileno está tão feliz no Brasil que até já aprendeu a fazer piada. Ao ouvir um jornalista dizer que seu português é bem melhor que o do ex-corintiano Carlitos Tevez, Valdivia imitou um personagem do programa ?A Praça é Nossa? que satiriza o argentino. ?La pregunta??, disse o palmeirense, caindo na gargalhada em seguida. O meia está ansioso pelo nascimento da primeira filha, Agustina. A esposa Daniela Aránguiz, uma das modelos mais famosas do Chile, está grávida de quatro meses. ?Mas ela não nascerá no Brasil porque minha esposa não quer. Ela prefere que seja no Chile.? Sobre o futuro do clube no Campeonato Brasileiro, Valdivia admitiu que o time ainda precisa de reforços, mas disse que o atual elenco já é muito bom. ?O Palmeiras vai brigar pelo título. Se não der, classificar para a Libertadores já vai ser bom.? A estréia do Palmeiras no Brasileirão é dia 13, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. O time tem feito treinos físicos em dois períodos. ?Cansa muito, mas é importante. O Brasileirão é longo e precisamos nos preparar bem?, disse. De olho em Portugal De olho no Campeonato Brasileiro, que começa no dia 12 de maio, o Palmeiras pode acertar com mais um reforço, que viria para o ataque. Segundo o jornal português A Bola, o clube está atrás de Alecsandro, de 26 anos, atualmente no Benfica. O jogador, que tem contrato com o time português até maio, encontra dificuldades para acertar a renovação. Seus direitos pertencem ao Cruzeiro, que exige 3 milhões de euros por parte do Sporting para uma negociação em definitivo. Caso o Sporting não faça o pagamento até maio, o atleta retornará ao time celeste, que o emprestará para outra equipe, de preferência do Brasil. O Palmeiras já teria entrado em contado com a diretoria mineira para acertar a negociação.