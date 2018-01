Pelo Italiano, Sassuolo vence Sampdoria e ultrapassa Milan que empatou sem gols

Os três gols do Sassuolo saíram no primeiro tempo. Francesco Acerbi abriu o marcador logo aos oito minutos de partida. Sergio Floccari ampliou aos 27 e Lorenzo Pellegrini garantiu a vitória aos 39. O gol de honra da Sampdoria veio nos acréscimos do segundo tempo com Zukavic.

Em outro duelo do Campeonato Italiano, o Milan ficou no empate sem gols com o Carpi, fora de casa, e caiu na tabela de classificação. O resultado deixou o time visitante na oitava colocação com 24 pontos, enquanto que os anfitriões estão em penúltimo lugar com apenas 10, após 15 rodadas disputadas.