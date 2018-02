Pelo Português, rodada deste sábado não teve bola na rede A rodada deste sábado no Campeonato Português foi decepcionante para os torcedores. Nos dois jogos do dia pela 15ª rodada da competição, os ataques foram ineficientes e a bola não balançou a rede. Na Ilha da Madeira, o Nacional ficou no 0 a 0 contra o Braga, mesmo placar de Belenenses e Sporting Lisboa, que luta contra o Porto pela primeira colocação. Agora com 33 pontos, o time da capital portuguesa está quatro pontos atrás do líder, que terá uma grande chance de se distanciar ainda mais na liderança. Seu adversário deste domingo será o Desportivo Aves, fora de casa, que ocupa a 15ª colocação - com oito pontos - e briga para não ser rebaixado para a Segunda Divisão. Outros três jogos completarão a rodada deste domingo. São eles: Paços Ferreira x Beira-Mar, União Leiria x Estrela Amadora e Vitória de Setúbal x Naval. Na segunda-feira, o Benfica enfrentará o Acadêmica, em Coimba, para encerrar a 15ª rodada.