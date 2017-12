Pelos fatos, empate bom para o Santos O atacante Robinho deu demonstrações de maturidade, equilíbrio emocional e profissionalismo, neste domingo, em Santa Catarina, diante do episódio que tornou vítima de seqüestro a sua mãe. A opinião é do treinador Vanderlei Luxemburgo, reafirmada após o empate com o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse. "Ele queria jogar, mas o comandante sou eu e o momento exigia uma decisão. Por isso decidi não utiliza-lo, com objetivo de tirar o problema dele do meio do grupo", disse Luxemburgo. O resultado do jogo, na avaliação do treinador do Santos, acabou se tornando positivo diante das dificuldades enfrentadas. Além do desfalque de Robinho, Vanderlei Luxemburgo relacionou como fatores prejudiciais ao seu time a expulsão de Preto Casagrande aos 18 minutos do segundo tempo e falhas da arbitragem. "Tivemos mais posse de bola, mais oportunidades de marcar e de matar o jogo. O Mauro não fez nenhuma defesa no segundo tempo e o resultado acabou sendo bom para a gente, apesar de perdermos a liderança do campeonato", disse. Sobre as falhas do árbitro Elvécio Zequetto (MS), no jogo de ontem, Luxemburgo preferiu não entrar em detalhes. "Analisar a arbitragem é função da imprensa e do tribunal, o meu negócio é treinar o time", comentou. Ele não deixou de comentar, no entanto, o fato revelado por Zé Elias no intervalo do jogo. Conforme o meia do Santos, Zequetto, logo depois de ter lhe mostrado cartão amarelo avisou que na próxima falta iria expulsá-lo. "Não fui substituído pelo nosso treinador, mas pelo árbitro", acusou Zé Elias. "O árbitro não pode ter esse tipo de diálogo com os jogadores, tem apenas que apitar", completou o técnico santista. O atacante Deivid, no entanto, não economizou no adjetivo negativo ao trabalho de Elvécio Zequetto. "Não marcar o pênalti em Ricardinho foi uma palhaçada", resumiu o autor do único gol do Santos. O zagueiro Leonardo foi mais comedido e disse que diante das circunstâncias o resultado foi positivo. "A situação ficou complicada, o Atlético passou à nossa frente, mas o empate foi um bom resultado, já que ficamos com um jogador a menos em campo. O negócio agora é pensarmos no Goiás e buscarmos outros três pontos para atingirmos nosso objetivo maior que é o de conquistarmos o título do campeonato", enfatizou. Já no vestiário adversário, o técnico do Criciúma, Lori Sandri justificou que não havia outra alternativa para enfrentar o Santos, senão montar um esquema tático totalmente defensivo, com três volantes, três zagueiros e os dois alas saindo alternadamente para o ataque. "Se tivéssemos jogado um pouco mais abertos teríamos levado uma saraivada do Santos, mas mesmo assim tivemos bom volume de jogo e poderíamos até ter vencido, por isso o ponto conquistado, em função de quem era o adversário, foi um resultado positivo e somamos na classificação para afastarmos o risco de rebaixamento", analisou.