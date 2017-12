Pelotas ficará feliz se empatar no PR Depois de conseguir livrar uma vantagem de cinco pontos sobre os times que lutam para fugir da zona de rebaixamento, o Pelotas entende que um empate diante do Atlético-PR neste sábado, em Curitiba, será um bom resultado. O time gaúcho é o 12º colocado na Sul-Minas, com 11 pontos. O time paranaense é o terceiro, com 18 pontos. O técnico do Pelotas, Arnaldo Lira, não contará com o volante Paulo César, suspenso, e não quer escalar o atacante Samuel enquanto ele não estiver completamente recuperado de uma lesão, apesar da pressão da torcida, que quer ver o artilheiro no time. Samuel jogou 60 minutos na vitória sobre o Paraná, domingo passado, quando marcou um gol, e tem treinado normalmente. "Estou pronto, mas quem decide é o técnico", diz, resignado. A equipe deve jogar com Rafael; Alessandro, Dias e Aldinho; Robertinho, Jorginho, Alexandre Bochecha, Jorge e Michel Bastos; Jeferson e Giuliano.