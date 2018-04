Pelotas goleia e embola Sul-Minas O Pelotas goleou o Mamoré por 5 a 2 neste domingo à tarde no estádio da Boca do Lobo, no interior gaúcho pela segunda rodada da Copa Sul- Minas e também é líder da competição com seis pontos ganhos, ao lado de Grêmio, Coritiba e Cruzeiro. Os gols do Pelotas foram de Paulo César, Rondinely, Luiz Fabiano e Samuel (dois), sendo um de pênalti. Reginaldo e Fred descontaram para o Mamoré.