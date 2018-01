Pelotas mantém liderança no Gaúcho O Pelotas venceu o 15 de Novembro por 2 a 1, em Campo Bom, hoje à tarde e se manteve na liderança absoluta da seletiva do Gauchão com 23 pontos ganhos. Os gols do jogo foram marcados por Alexandre, num pênalti duvidoso, aos 22 minutos do primeiro tempo e Roberto, aos 11 do segundo. Aos 40 do segundo, Cléber, também de pênalti, descontou para o 15 de Novembro. O jogo, que marcou a despedida do técnico Guilherme Macuglia - vai treinar os juniores do Grêmio - foi muito disputado e nervoso. No intervalo, o gerente do 15 de Novembro, Alceu Bordignon, invadiu o gramado do estádio Sady Schmidt para reclamar do árbitro Rogério Camillo. O Santa Cruz, com a vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo, em Rio Grande, chegou aos 20 pontos ganhos e também já está classificado à próxima fase do Gauchão. Os gols foram de Rogerinho e Luiz Américo. Marcos Milhão descontou para o São Paulo. No estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Esportivo goleou o Veranópolis por 5 a 0, com gols de Zé Clei (dois), Rivelino, Evandro Brito e Carlão. Em Venâncio Aires, o Guarani, empatou com o São Luiz em 1 a 1 e, em Santo Ângelo, Santo Ângelo 2 x 3 passo Fundo. Sábado à tarde, sob uma temperatura de aproximadamente 40 graus, o São José ignorou a torcida e venceu o Avenida por 3 a 1, no estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul. Os gols foram de André Bagé (contra), André Rosa e Chiquinho (pênalti), descontando Aguiar. Com a vitória, o São José, agora sob o comando do ex-lateral-direito Luiz Carlos Winck, chegou aos 15 pontos, junto do 15 de Novembro. Com os resultados da 10ª rodada, Pelotas, Santa Cruz, São José e Esportivo seriam os quatro classificados ao octogonal final junto com Inter, Grêmio, Caxias e Juventude. Santo Ângelo e Novo Hamburgo estariam rebaixados à segunda divisão.