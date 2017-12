Pelotas quer disputar a Série B Depois do Remo, o Brasil de Pelotas também reivindica sua inclusão no Campeonato Brasileiro, que só na série B. Através da Câmara dos Vereadores de Pelotas, o clube do interior gaúcho também ingressou com ação na Justiça comum. Hoje à tarde um oficial de Justiça do Rio esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para notificar a CBF, mas não conseguiu entregar o documento, porque o presidente não se encontrava na entidade. Segundo o vice presidente jurídico da CBF Carlos Eugênio Lopes, a liminar já nasce morta, porque o despacho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nilson Naves anula qualquer tipo de ação judicial, em qualquer série do futebol brasileiro.