Pelotas tenta fugir do rebaixamento O Pelotas enfrenta o Figueirense neste sábado, em Florianópolis, com quatro alterações no time e a necessidade de vencer para manter-se fora da zona de rebaixamento. O clube gaúcho está em 12º lugar na Copa Sul-Minas, com 11 pontos ganhos, e vem de uma derrota por 4 a 0 para o Atlético-PR. O técnico Arnaldo Lira vai escalar Robertinho como terceiro zagueiro e dar uma chance ao ala Fabiano e ao meia Jones. O meio-de-campo também contará com o retorno de Paulo César.