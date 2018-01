Pena garante classificação do Porto O brasileiro Pena foi o grande destaque da rodada que encerrou a primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. O atacante, ex-Palmeiras, marcou o gol que garantiu ao Porto a última das 16 vagas para a segunda etapa da principal competição européia de clubes. Pena fez o gol da vitória da equipe portuguesa sobre o Rosenborg, por 1 a 0, aos 36 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Porto chegou aos 10 pontos e conseguiu a segunda colocação do Grupo E da Liga. O Celtic, outro concorrente à vaga na chave E, travou uma grande batalha com a já classificada Juventus. Empurrado pela torcida que lotou o estádio, os escoceses superaram os italianos por 4 a 3, de virada. Mas com a vitória do Porto, foram desclassificados - ficaram com 9 pontos. Com isso, o Porto se une a Barcelona, Real Madrid, Deportivo La Coruña, Juventus, Roma, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Panathinaikos, Galatasaray, Sparta, Boavista e Nantes, que já haviam garantido a vaga. Agora, as 16 equipes aguardam o sorteio que definirá os quatro novos grupos, nesta quinta-feira, na sede da Uefa, em Genebra. Mais seis jogos foram realizados nesta quarta-feira, todos ?amistosos de luxo?, já que não valiam mais nada. O destaque foi a vitória do Barcelona sobre o Fenerbahce, por 1 a 0, com gol do brasileiro Rivaldo. Além deste, jogaram Lille 1 x 1 Manchester United, Bayer Leverkusen 2 x 4 Lyon, Olympiakos 1 x 1 Deportivo La Coruña, Sparta 0 x 1 Bayern de Munique e Feyenoord 2 x 1 Spartak.