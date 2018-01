Pena marca e Braga vence em Portugal O centroavante Pena, ex-Palmeiras, fez o primeiro gol na vitória de 2 a 1 do Braga sobre o Alverca, nesta segunda-feira, no encerramento da 7ª rodada do Campeonato Português. O Braga foi a 13 pontos e divide o terceiro lugar com Boavista e Beira-Mar. A liderança é do Porto, com 19, seguido do Marítimo, que tem 16.