Pena marca na vitória do Porto Pena marcou o segundo gol da vitória de 3 a 1 do Porto sobre o Alverca, na noite deste domingo, pela 26.ª rodada do Campeonato Português, e retomou a liderança da artilharia da competição. O brasileiro tem 18 gols, um a mais do que o holandês Von Hooijdonk, que garantiu o empate do Benfica ( 1 a 1) com o Campomaiorense, no sábado. O Porto foi a 49 pontos em 25 jogos e divide o terceiro lugar com o campeão Sporting, que joga nesta segunda-feira com o Beira-Mar. Zeferino fez o primeiro para o Alverca, aos 6 minutos do primeiro tempo. Mas o Porto pressionou e empatou aos 18 com Capucho. A virada veio na fase final, com Pena aos 5 minutos e com Clayton aos 9. O Braga, 50 pontos, manteve o segundo lugar no sábado, ao ganhar do Salgueiros por 4 a 3, no campo do adversário. O líder Boavista, também da cidade do Porto, tem 56, depois do empate de 1 a 1 com o Marítimo de Funchal, sábado, na Ilha da Madeira. Desportivo Aves e Estrela da Amadora se afundam mais na lanterna, com 14 pontos. O Aves visitou o Gil Vicente e perdeu por 1 a 0, gol de André aos 41 minutos do primeiro tempo. A Estrela da Amadora foi à cidade do Faro e caiu diante da Farense por 2 a 0, gols de Carlos Costa e Ariomar (contra). A situação do Vitória de Guimarães também não é das melhores. Com 23 pontos, está em 15.º lugar e neste domingo perdeu em seu campo por 1 a 0 para o União Leiria, gol de Paulão (contra) aos 41 minutos do segundo tempo. O Paços Ferreira recebeu o Belenenses e empatou por 2 (Leonardo, Glauber) a 2 (Seba, Marcão). A classificação tem: 1) Boavista, 56 pontos; 2) Braga, 50; 3) Porto e Sporting, 49; 5) Benfica, 45; 6) Belenenses, 40; 7) Beira-Mar, 38; 8) Paços Ferreira e União Leiria, 37; 10) Salgueiros, 36; 11) Farense, 35; 12) Marítimo, 34; 13) Alverca, 32; 14) Gil Vicente, 24; 15) Vitória de Guimarães, 23; 16) Campomaiorense, 22; 17) Estrela da Amadora e Desportivo Aves, 14.