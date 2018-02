Pênalti de Cristiano Ronaldo dá vitória ao Manchester United Cristiano Ronaldo marcou um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo e deu ao Manchester United uma vitória de 2 x 1 sobre o Everton em casa neste domingo, resultado que deixa o time a um ponto do Arsenal, que lidera a tabela. O Everton parecia pronto para ampliar sua sequência invicta para 14 jogos em todas as competições com o gol de cabeça de Tim Cahill aos 27 minutos do primeiro tempo, que igualou o placar aberto por Cristiano Ronaldo cinco minutos antes. Mas uma falta de Steven Pienaar sobre Ryan Giggs permitiu a Ronaldo marcar seu segundo gol do dia na marca do pênalti e ampliar a sequência de vitórias do Man United em casa para nove jogos. O Arsenal, que bateu o Tottenham Hotspur por 2 x 1 no sábado, lidera o campeonato com 43 pontos, e o United vem em segundo com 42. O Chelsea, que visita o Blackburn Rovers ainda neste domingo, se encontra em terceiro com 34 pontos. O Manchester City, que empatou em 1 x 1 com o Aston Villa, também soma 34 pontos, enquanto o Liverpool, que obteve uma vitória de 4 x 1 sobre o Portsmouth em casa, está em quinto com 33. O Everton permanece na sexta colocação com 30 pontos, adiante do Portsmouth na diferença de gols. O Everton chegou no domingo cheio de confiança depois de se colocar entre os seis melhores colocados, na semifinal da Copa da Liga Inglesa e nas oitavas-de-final da Copa da Uefa. O time deixou o United sair à frente aos 22 minutos, quando Ronaldo tomou a bola em uma posição sem perigo mas teve espaço para penetrar e bater de pé esquerdo na rede de Tim Howard. O Everton devolveu quando Pienaar cruzou da esquerda e Cahill mostrou uma grande iniciativa voando acima de Patrice Evra para fazer uma excelente cabeçada. O United parecia animado e criativo, mas até o momento de descontrole de Pienaar teve dificuldade de abalar o Everton, apesar da riqueza de talentos no ataque. O sul-africano o interceptou por trás em uma entrada na área, e Giggs ficou mais que contente por cair e dar a Ronaldo uma oportunidade, que este aceitou sem alarde. A dobradinha de domingo colocou o português como artilheiro do campeonato com 11 gols e elevou sua marca para 16 gols em todas as competições. "Esta partida foi muito dura, o Everton jogou muito bem", disse Ronaldo à Setanta Sports TV. "Não jogamos muito bem no primeiro tempo, mas criamos mais chances no segundo e merecemos vencer. É uma vitória importante, com tantos jogos adiante e tão pouco tempo para descansar." David Moyes, técnico do Everton, lamentou o lapso de Piennar, dizendo: "Foi um momento de loucura de Steven. Os jogadores trabalharam muito duro para extrair algo do jogo, mas essas coisas acontecem." "Achei que jogamos bem, os jogadores mostraram muita confiança e não estamos desanimados." Ainda neste domingo, o Newcastle United empatou em 2 x 2 com o lanterna Derby County, cuja única vitória da temporada foi contra o Newcastle em setembro.