Pênalti domina manchetes sobre eliminação da Juventus

A polêmica eliminação da Juventus diante do Real Madrid, na última quarta-feira (11), no Santiago Bernabéu, com um gol de pênalti de Cristiano Ronaldo no fim do jogo, gerou debates e muita repercussão nas imprensas espanhola e italiana. No país ibérico, o conflito por conta do polêmico pênalti marcado para o time da capital da Espanha ficou evidente nas capas dos jornais catalães e de Madri.

Dois dos principais diários esportivos de Barcelona, "Mundo Deportivo" e "Sport", defenderam a Juventus e afirmaram que a penalidade não existiu. O "Mundo Deportivo" trouxe a manchete "Mestre em arbitragem", além de dizer que o Real Madrid conquistou a vaga "fiel ao seu estilo: com um pênalti muito duvidoso". Já o "Sport" resumiu o episódio como " O roubo do século". Por sua vez, um dos principais jornais esportivos da capital espanhola, o "Marca", estampou a manchete "Foi pênalti!".

Enquanto os diários espanhóis discutiam a penalidade, grande parte da imprensa italiana adotou um tom de tristeza. Vale ressaltar que a partida foi o evento esportivo mais assistido do ano na península. O jornal "Corriere dello Sport" teve como manchete "Que roubo!" para definir a eliminação da Juventus. Já o "Tuttosport", de Turim, deu enfoque à reclamação dos jogadores da "Velha Senhora" na hora em que o árbitro marcou pênalti, principalmente ao cartão vermelho dado a Buffon.

A "Gazzetta dello Sport" preferiu não entrar em polêmica e trouxe em sua capa a manchete "A raiva e o orgulho", definindo a eliminação da Juventus como "dramática". Já o "Corriere della Sera" parabenizou a grande partida do time alvinegro, afirmando que os comandados de Massimiliano Allegri foram "magistrais". (ANSA)