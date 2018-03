Pênalti duvidoso deixa Milan perto do título Um pênalti duvidoso a quatro minutos do final do jogo deixou o Milan com uma mão na taça de campeão italiano. A vitória por 1 a 0 sobre o Empoli, neste sábado, em Milão, fez o time de Kaká alcançar os 72 pontos, mantendo nove de vantagem sobre a Roma, que venceu o Chievo por 3 a 1. O Milan ainda tem cinco partidas para fazer e a Roma tem seis. Depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões na quarta-feira, ao ser goleado por 4 a 0 pelo La Coruña, o Milan jogava em casa contra o antepenúltimo colocado e tinha tudo para se reabilitar com facilidade. Dominou o jogo, atacou mais que o adversário, mas não criou tantas chances. O gol saiu aos 41 minutos. Tomasson recebeu um lançamento e caiu na saída do goleiro Balli. O juiz Gianluca Paparesta marcou o pênalti e expulsou o goleiro. Na cobrança, Pirlo fez o gol da vitória. Carlo Ancelotti, técnico do Milan, admitiu que o toque do goleiro em seu atacante foi leve, mas disse que a marcação do pênalti foi correta. ?Houve o contato e em uma situação como essa, com o gol vazio, acho correto que o pênalti seja marcado.? Para ele, o mais importante foi apagar a derrota para o La Coruña no meio da semana. ?Foi um jogo muito complicado para nós. Foi difícil esquecer tudo o que aconteceu na quarta-feira, mas conseguimos conquistar três pontos muito importantes.? Principal adversário do Milan na disputa do título, a Roma teve de jogar em Palermo, como punição pela confusão no clássico contra a Lazio, há três semanas. Ainda assim, conseguiu vencer o Chievo Verona por 3 a 1. Desfalcado do artilheiro Totti e do zagueiro argentino Samuel, o time romano sofreu para vencer. O norueguês Carew abriu o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo, mas o Chievo empatou aos 32, com Cossato. No segundo tempo, Carew cabeceou e Cassano completou em cima da linha, aos 14 minutos, botando a Roma novamente na frente. Aos 32, Cassano fez um cruzamento da esquerda, o zagueiro Barzagli se atrapalhou e fez contra. Terceira colocada, a Juventus bateu a Lazio por 1 a 0, com gol de Trezeguet, e chegou aos 62 pontos. Outros resultados: Ancona 3 x 2 Bologna, Brescia 0 x 0 Modena, Parma 3 x 1 Lecce, Reggina 0 x 1 Udinese e Siena 0 x 0 Sampdoria. Neste domingo jogam Perugia e Inter de Milão.