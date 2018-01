Pênalti faz a diferença no Paulista Nos últimos tempos, o futebol ganhou em emoção pelo equilíbrio das equipes, com os famosos ?grandes? começando a sofrer para vencer times de menor expressão. No Paulistão deste ano, por exemplo, o Palmeiras já foi derrotado pelo União Barbarense, o Corinthians pelo São Caetano e o São Paulo pelo Paulista. Esbarram em verdadeiras muralhas defensivas e sofrem com os contra-ataques. Com tamanha igualdade, o pênalti começou a ser o diferencial. Neste campeonato estadual, quem soube aproveitar o recurso obteve êxito. No sábado, o Palmeiras abriu o caminho da vitória, 2 a 0 sobre o Guarani, em precisa cobrança de Magrão. Na goleada do Santos sobre a Inter de Limeira, por 5 a 1, Ricardo Oliveira anotou duas vezes de pênalti e, com três gols no jogo, chegou à artilharia (6 gols no total). Os ensinamentos do técnico Emerson Leão estão sendo o diferencial da equipe. Como ex-goleiro, ele sabe os lugares onde dificilmente a defesa é possível: na altura do ombro do goleiro, desde que o chute saia forte: ?Ali, não dá tempo de chegar.? Mas há o outro lado da moeda, duro e cruel, no qual o erro pode definir a perda de pontos. Que digam os jogadores de Corinthians e São Paulo, na rodada de domingo. O time do Parque São Jorge atuava com apenas nove jogadores diante do São Caetano, que vencia por 1 a 0 ? Liedson e Fabinho haviam sido expulsos ? e teve a oportunidade aos 13 minutos, quando Vampeta caiu na área. Rogério, contudo, chutou a chance de empate para fora. O time perdeu por 3 a 0 e restou só os pedidos de desculpas do lateral. No Morumbi, a torcida esperava por goleada sobre a Portuguesa Santista. E nem com o gol de Souza, no início do jogo parecia se intimidar. Ainda mais quando a juíza Sílvia Regina marcou pênalti em toque de mão de Nelsinho. Só que o experiente Ricardinho cobrou e Maurício defendeu. Poucos minutos depois, novo pênalti. Desta vez, Kaká é quem foi para a cobrança. Não teve jeito, Maurício pegou de novo. Ele só não evitou o gol de empate no final da partida, mas foi para Santos consagrado e o time com um importante ponto. ?O goleiro, hoje em dia, tem chance maior de defender pênalti. É chato dizer que o Ricardinho e o Kaká perderam. O Maurício é quem foi bem?, disse Marcos, do Palmeiras, elogiando a atuação do companheiro de posição. ?Quando o Dida pegou os pênaltis do Raí (duas defesas nas semifinais do Brasileiro de 99), todos diziam, Dida, Dida, agora só porque é o Maurício, ninguém dá o merecido destaque.? Nesta segunda-feira, Maurício era só sorrisos. Depois de seis meses sem clube, era o centro das atenções. O segredo, segundo ele, é retardar ao máximo a escolha do canto. ?É preciso esperar até o último segundo e, se der, até o jogador chutar?, disse. Na cobrança de Ricardinho, teve mais facilidade. ?Jogamos juntos no Corinthians e sei como ele gosta de chutar.? O goleiro da Portuguesa Santista recebeu cumprimentos do técnico Pepe. ?Ele defendeu dois pênaltis cobrados por pentacampeões mundiais?, afirmou o treinador, que, sem conter o entusiasmo, relembrou os velhos tempos em que era o batedor do Santos. ?Batia no mesmo lugar. Como chutava forte, sempre marcava pois os goleiros não tinham tempo de chegar na bola.? Mas a síndrome das penalidades vem atingindo muito mais gente. Gílson Batata, do Barbarense, errou o segundo pênalti em uma semana. No jogo anterior, contra o Palmeiras, chutou para fora. Domingo, esbarrou no goleiro. Na semana passada, Vágner Mancini, do Paulista, também desperdiçou cobrança na derrota para o Santo André, por 1 a 0. Júlio Cesar defendeu e alguns minutos depois, em outro pênalti, Marcão deu a vitória para seu time.