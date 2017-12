Pênalti garante vitória do México sobre a Venezuela Um gol de pênalti, marcado por Omar Bravo, aos 13 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do México por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, em partida disputada no Estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos. Cerca de 58 mil pessoas acompanharam a partida e viram um México menos preocupado com o placar do que em definir o esquema de jogo para a Copa do Mundo. O técnico Ricardo Lavolpe está com os jogadores reunidos há 20 dias, mas ainda não conta com o zagueiro Rafael Marquez, o volante Guillermo Franco e o atacante Jared Borghetti, que atuam no futebol europeu. Na próxima sexta-feira, o México faz seu último amistoso antes de embarcar para a Europa para a Copa do Mundo: pega a República Demorática do Congo, no Estádio Azteca. O México está no Grupo D do Mundial, e estréia no dia 11 de junho, em Nuremberg, contra o Irã.