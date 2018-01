Pênalti perdido vale multa no Marília A diretoria do Marília decidiu punir o meia Bechara pelo pênalti perdido no empate de 1 a 1 diante da Portuguesa. O jogador receberá uma multa em 20% de seu salário. No jogo contra a Lusa, terça-feira, no Canindé, Bechara cobrou uma penalidade, que poderia dar a vitória ao clube do interior, de forma displicente. Ele bateu fraco no meio do gol, ao estilo Djalminha, mas o goleiro Gléguer pegou sem dificuldades. A vitória poderia ter dado ao Marília a liderança temporária da Série B, com 19 pontos ganhos. O presidente do Marília, José Roberto Mayo, afirmou que o time anunciará um reforço nos próximos dias. O nome não foi revelado, mas, segundo o dirigente, "se trata de um meia atacante da Série A do Brasileiro".