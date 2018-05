Penapolense aproveita fisioterapeuta refugiado da Síria

Num momento em que migração humanitária que ocorre em direção à Europa monopoliza a atenção do mundo, um clube brasileiro abre suas portas para abrigar um refugiado sírio. A direção do Penapolense, que participa do Campeonato Paulista da Série A2, contratou o fisioterapeuta Firas Alnaif, que após deixar a Síria veio para o Brasil com a esposa, dois filhos e a mãe.

No momento, ele atua na função de estagiário, ao lado do profissional Fabrício Silva, mas deverá em breve ser o novo contratado para atuar em sua área. No Penapolense, atualmente está exercendo a função de massagista e chegou à equipe após a indicação de um empresário local que havia iniciado tratamento em razão de dores lombares. Sua atuação profissional tem agradado aos atletas, que aprovaram o serviço apresentado.

Ainda com dificuldades de pronunciar fluentemente o novo idioma, Firas destacou que em seu país de origem era proprietário de uma clínica, em Damasco, e que cuidava de atletas, porém, de outros esportes e não futebol especificamente. Mas tudo o que construiu se desmoronou em razão dos constantes bombardeios. Sem perspectiva de um futuro melhor, decidiu abandonar sua terra à procura de um lugar onde pudesse encontrar a paz.