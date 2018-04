Penapolense bate o Audax e entra na zona de classificação

O Penapolense venceu o Audax por 3 a 0 neste domingo, em casa, e assumiu a segunda colocação do Grupo D com 15 pontos, a metade do líder Santos. O resultado também serve para afastar o time do interior do rebaixamento - a Portuguesa é o primeiro da zona da degola, com 12 pontos. Já o Audax continua na terceira posição do Grupo B com 19 pontos, cinco a menos do que a Ponte Preta, que está na vice-liderança.

O time de Penápolis começou melhor a partida. Logo aos 12 minutos, Washington cruzou para a área e o zagueiro Francis se atrapalhou com o goleiro. Crislan aproveitou a sobra e marcou o primeiro.

Dois minutos depois, Crislan acertou uma bela bicicleta no ângulo do gol adversário, mas estava em posição de impedimento. Os anfitriões assustaram o goleiro Felipe Alves novamente aos 27 minutos. Rodrigo Souza soltou uma bomba de fora da área que explodiu no travessão.

No retorno para o segundo tempo, o técnico Fernando Diniz gastou de uma vez só as três alterações que tinha direito e a tentativa ficou perto de dar resultado. O Audax melhorou, criou duas chances, mas não empatou.

O Penapolense ampliou novamente com Crislan, aos 36 minutos. Ele aproveitou cruzamento de Ronaldo Mendes e desviou de cabeça para as redes. Aos 40, Rafael Costa fez grande jogada e deu números finais à partida.

O Penapolense volta a campo apenas no próximo domingo, para enfrentar a Ponte Preta, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Audax atuará contra o XV de Piracicaba na sexta-feira, às 19h30, no estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

PENAPOLENSE 3 X 0 AUDAX

PENAPOLENSE - Samuel Pires; Washington, Léo Coelho, Luiz Gustavo e João Lucas; Rodrigo Souza (Arnaldo), Gilmak, Fernando e Sérgio Mota (Ronaldo Mendes); Crislan e Diego Rosa (Rafael Costa). Técnico: PC Gusmão.

AUDAX - Felipe Alves; Didi, Francis (Thiago Silvy) e Léo Bahia (Rondinelly); Camacho, André Castro, Marquinho, Matheus (Bruno Paulo) e Rafael Longuine; Ytalo e Gilsinho. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Crislan, aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 36 minutos do segundo tempo e Rafael Costa, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio SantAnna Martins

CARTÕES AMARELOS - Diego Rosa (Penapolense)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP)