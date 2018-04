Penapolense e Ponte abrem final do Interior com empate

A Ponte Preta pregou que a conquista do Título do Interior seria obrigação depois da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas parece que os jogadores não entenderam o recado muito bem. Na noite deste domingo, o time campineiro fez sua pior apresentação na temporada e saiu de campo comemorando o empate sem gols contra o Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, pelo primeiro jogo da final.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Quem vencer fica com o título, enquanto um novo empate, com ou sem gols, leva a decisão para os pênaltis. A Ponte busca o bicampeonato e o Penapolense espera conquistar o torneio pela primeira vez.

Jogando em casa e querendo abrir vantagem para o jogo de volta, o Penapolense teve mais posse de bola no primeiro tempo do que a Ponte Preta, que abusava da ligação direta. Logo aos quatro, o árbitro marcou tiro livre indireto depois que Edson Bastos pegou bola recuada com as mãos. Guaru acertou a barreira e na sequência Uendel tirou em cima da linha.

Mas o time campineiro também teve uma boa chance. Rildo passou de calcanhar para Ramirez, que tocou por cobertura na saída de Marcelo. A bola caprichosamente saiu por cima do travessão.

A Ponte Preta, que já não havia feito um bom primeiro tempo, voltou ainda pior do intervalo e viu o Penapolense passar quase todos os 45 minutos com a bola nos pés. Os donos da casa tiveram pelo menos três grandes oportunidades para abrir o placar, mas sem sucesso. Numa delas, Geuvânio perdeu uma chance a um metro da linha do gol, mandando a bola por cima do travessão, com Edson Bastos já batido.

Na melhor delas, Val Baiano aproveitou cruzamento de Luis Felipe e cabeceou com força no travessão. Antes, Magrão já havia exigido boa defesa de Edson Bastos com os pés. O goleiro da Ponte, por sinal, foi o melhor jogador em campo.

FICHA TÉCNICA:

PENAPOLENSE 0 X 0 PONTE PRETA

PENAPOLENSE - Marcelo; Luis Felipe, Perez, Gualberto e Alessandro (Biro); Liel, Heleno, Neto (Val Baiano) e Guarú; Fio (Magrão) e Geuvânio. Técnico - Pintado.

PONTE PRETA - Edson Bastos; Cicinho, Cléber, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Alef (Bruno Silva), Chiquinho e Ramirez; Rildo (Everton Santos) e William (Alemão). Técnico - Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Paulo Cesar de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Liel (Penapolense); William, Bruno Silva e Alef (Ponte Preta).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).