Penapolense vence e deixa Linense na zona de rebaixamento do Paulistão

O time da casa chegou ao terceiro jogo sem perder e chegou aos nove pontos, em quarto lugar no Grupo D, saltando para o 12.º lugar e empurrando o São Bernardo para o Z4, com oito pontos. Já o Linense é o penúltimo colocado na classificação geral, com seis pontos, estando à frente apenas do Marília, seu concorrente do Grupo C, que ainda não venceu e tem dois pontos.

Após um começo digno de clássico, com equilíbrio e briga pela marcação, o Penapolense mostrou personalidade, tomou o controle do jogo e aproveitou a fragilidade defensiva do adversário para criar oportunidades de marcar. Os donos

da casa seguiram superiores e conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. Após cruzamento de Sérgio Mota, Diego Rosa, livre de marcação, desviou de cabeça para o fundo das redes.

Logo no começo da segunda etapa, o Penapolense ampliou. Aos três minutos, Luiz Gustavo desviou cobrança de falta de Sérgio Mota e marcou. Depois de sofrer o segundo gol, o time visitante saiu mais para o campo de ataque, mas não conseguia finalizar com perigo.

Em lance de desatenção do Penapolense, porém, os visitantes descontaram. Aos 15 minutos, após cobrança de falta rápida, Bruno finalizou em cima do goleiro Samuel e William Pottker aproveitou o rebote para marcar. A reação do Linense, no entanto, durou apenas três minutos. Isso porque, logo em seguida, Crislan mostrou oportunismo e ampliou.

No restante do segundo tempo, o Penapolense se fechou bem, tocou a bola esperando o tempo passar e conseguiu comemorar a vitória. No fim, a torcida local, empolgada com o triunfo sobre o rival regional, gritou "olé" a cada toque dos donos da casa na bola.

O Linense volta a campo contra o Bragantino, no próximo sábado, às 18h30, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Já o Penapolense encara o Botafogo, no próximo dia 17, às 19h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

PENAPOLENSE 3 X 1 LINENSE

PENAPOLENSE- Samuel Pires; Arnaldo (Crislan), Léo Coelho, Luiz Gustavo e João Lucas; Gilmak, Washington, Fernando e Sérgio Mota (Rafael Costa); Diego Rosa e Léo Melo (Rodrigo Souza). Técnico - PC Gusmão.

LINENSE - Anderson; Bruno Moura, Gabriel, Adalberto e Igor (Felipe Augusto); Bruno Tiago, Memo, Gilsinho e Clébson (Serginho); Diego e William Pottker (Gabrielzinho). Técnico - Luciano Quadros.

GOLS - Diego Rosa, aos 28 minutos do primeiro tempo; Luiz Gustavo, aos três, William Pottker, aos 15, e Crislan, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Sant?Anna Martins.

CARTÕES AMARELOS - Adalberto e Bruno Moura (Linense).

RENDA - R$ 77.065,00.

PÚBLICO - 6.172 pagantes.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.