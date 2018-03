Penapolense vence líder da Série B2 Aproveitando bem o fator campo, o Penapolense venceu o Serra Negra, por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, na abertura da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão. Apesar da derrota, o Serra Negra lidera o Grupo 1 , com 12 pontos, seguido pelo Águas de Lindóia, que tem um ponto a menos. O Penapolense divide a terceira posição com o Jalesense, ambos com 10 pontos cada.