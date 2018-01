Peñarol bate Vélez por 2 a 1 Com gols de Luis Romero e Darío Rodríguez, o Peñarol venceu o Vélez Sársfield por 2 a 1, pelo grupo D da Copa Mercosul. Romero marcou aos 17 minutos do primeiro tempo, e Rodríguez marcou nos minutos finais de jogo, quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado em 1 a 1. Aos 22 do segundo tempo, o colombiano Diego Pérez, que substituiu Juan Carlos Falcón, empatou o jogo para o Vélez. As duas equipes terminaram a partida com 10 jogadores em campo. Foram expulsos Romero, autor do gol do Peñarol, e o zagueiro Domínguez.