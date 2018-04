Peñarol empata e se classifica A equipe uruguaia do Peñarol empatou por 1 a 1 com o Danúbio na noite desta terça-feira em Montevidéu e se classificou para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O Peñarol abriu a contagem no primeiro ataque que deu, aos 7 minutos de jogo. O atacante Carlos Bueno se livrou de um adversário e chutou rasteiro, de fora da área, para fazer 1 a 0. O Danubio reagiu e empatou três minutos depois, com Viera, de cabeça. No jogo de ida, dia 9 de setembro, o Peñarol havia vencido por 2 a 1. Na próxima fase o Peñarol vai enfrentar o Cerro Porteno, do Paraguai.