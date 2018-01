Peñarol empata em jogo sem gols O Penãrol foi à Venezuela e não passou de um empate em 0 a 0 nesta quinta-feira contra o time da casa, o Deportivo Táchira, em partida válida pelo Grupo 6 da Taça Libertadores da América 2001. Pelo Grupo 5, o Olimpia do Paraguai venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 1 a 0. O gol foi marcado por Juan Carlos ?Soldadito? Benítez aos 45 minutos do primeiro tempo.