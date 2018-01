Peñarol garante classificação do Cali O Peñarol do Uruguai venceu o Deportivo Tachira da Venezuela por 3 a 1, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação do America de Cali na Libertadores da América. Vice-líder do grupo 6, com nove pontos, o time colombiano só correria risco de perder a posição para os venezuelanos, que não ganharam nenhum um jogo até gora, se estes vencessem todas as partidas restantes. A outra vaga do grupo é a do Vasco, líder invicto. Com a vitória, o Peñarol somou quatro pontos e deixou o Tachira na lanterna, com apenas um.