Peñarol goleia e se iguala ao Grêmio O Peñarol se igualou ao Grêmio na liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores da América, ao golear, por 4 a 0, nesta terça-feira à noite, em Montevideú, o Bolivar, da Bolivia. Com este resultado, o Peñarol soma sete pontos, ao lado do Grêmio. Bolivar e Pumas, do México, somam três. Cedrés aos 29 e Canobbio aos 39 abriram vantagem para a equipe uruguaia no primeiro tempo. Eles voltaram a marcaram na etapa final. Canobbio fez o terceiro aos 12 minutos, enquanto Cedrés completou a goleada, aos 21 minutos.