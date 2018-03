Peñarol joga de olho no São Caetano O Peñarol enfrenta o América do México nesta quinta-feira, em Montevidéu e para continuar na Libertadores, precisa obter um resultado melhor que o do São Caetano, que enfrenta o The Strongest, em La Paz. Peñarol e São Caetano estão empatados e têm o mesmo saldo de gols, mas a equipe brasileira tem vantagem nos gols marcados: oito a sete. A boa notícia para o técnico Diego Aguirre, do Peñarol, é que como o América já garantiu o primeiro lugar do grupo 1, entrará com os reservas - apenas 14 jogadores foram relacionados para o jogo. Nem o técnico do América estará em campo. O holandês Leo Beenhakker ficou no México e o assistente Néstor de la Torre dirigirá a equipe. Aguirre aposta na boa fase do atacante Carlos Bueno para tentar a classificação. Na primeira partida, na Cidade do México, o Peñarol foi derrotado por 3 a 1.