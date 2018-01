Peñarol vence São Caetano por 1 a 0 O São Caetano perdeu para o Peñarol, por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Centenário, na capital do Uruguai, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. No jogo de volta, terça-feira no ABC, o Azulão precisará vencer por dois gols de diferença para chegar às semifinais. Em caso de uma vitória simples, então a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. Disputado com vento e frio de 10 graus, o jogo foi bastante movimentado e assistido por mais de 30 mil pessoas. O São Caetano não se intimidou, tomando a iniciativa do jogo, principalmente com o toque rápido de bola. Criou boas chances para abrir o placar, mas levou o gol aos 24 minutos. Após a cobrança de escanteio de Bengoechea, a defesa não conseguiu aliviar e a bola sobrou para o grandalhão Lima, que chutou com a perna esquerda para fazer 1 a 0. No segundo tempo, o técnico Jair Picerni tentou ganhar agressividade com a entrada de Jean Carlos no lugar de Robert, que não teve uma boa atuação. De novo o time brasileiro criou chances, mas não soube finalizar. Nos contra-ataques foi ameaçado algumas vezes. A saída de Bengoechea facilitou a marcação do São Caetano e Picerni até arriscou ao colocar Somália no lugar de Aílton. O Azulão, porém, não conseguiu o empate. Lamentou as chances perdidas e uma possível penalidade máxima sobre o artilheiro Brandão, que o juiz entendeu apenas como uma falta perto da linha da grande área.