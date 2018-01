Pendurados preocupam o Palmeiras Faltam quatro jogos para o fim da fase de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vive um dilema: como administrar o grupo de seis jogadores, quase todos de meio-de-campo, com dois cartões amarelos? Melhor orientar os atletas a forçar o terceiro, mesmo correndo o risco de perder a liderança da competição na reta final, ou seguir com força total e viver sob a possibilidade de perder jogadores importantes em fase decisiva? Para a partida contra o Marília, sábado, o técnico Jair Picerni poderá contar com praticamente todos os jogadores. A única dúvida é o meia Pedrinho, ainda com dores musculares. Os volantes Adãozinho, Alceu e Marcinho, os meias Pedrinho e Elson e o lateral Lúcio já receberam dois cartões amarelos e vivem o perigo iminente de suspensão. Na opinião do meia Diego Souza, é possível resolver o problema dos cartões sem comprometer o rendimento do time. "Basta que a gente tome o cuidado e consiga que, no máximo, dois jogadores recebam o terceiro cartão em um mesmo jogo para não desfalcar muito a equipe." O volante Magrão acha importante que os jogadores cheguem à segunda fase sem risco de suspensão. "Mas, pelo que conheço do Jair, ele não vai pedir para a gente tomar cartão. Não é do estilo dele."