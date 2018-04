Pendurados preocupam São Paulo para duelo contra Corinthians

O São Paulo encara o Santo André neste domingo com chances de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A preocupação do clube, no entanto, está no clássico do dia 27 diante do Corinthians. O motivo: cartões amarelos.

São seis os jogadores pendurados: Miranda, Marlos, Hugo, Renato Silva, Borges e Dagoberto. Se eles receberem o cartão amarelo contra o Santo André, estarão fora do clássico.

"Eu penso no Santo André. Não é a primeira vez que a gente chega para um jogo nessa situação [pendurados com cartões amarelos]. Os jogadores sabem colocar o pé na hora certa, algumas faltas podem ser evitadas", explica Ricardo Gomes.

O zagueiro André Dias, que retorna para a partida no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, também quer concentrar a atenção no Santo André. "Não podemos pensar no clássico. Vai ser um jogo muito complicado. Pensar em quem pode ficar fora do clássico por causa dos cartões só após o jogo deste domingo."

Hernanes, que ainda de recupera de uma cirurgia no joelho, é o único desfalque. O São Paulo deve jogar com: Rogério Ceni; Renato Silva, André Dias e Miranda; Jean, Richarlyson, Jorge Wagner, Arouca (Marlos) e Junior Cesar; Dagoberto e Borges.