Peneira telefônica do América faz sucesso A campanha do América-RJ para contratar reforços, a partir da inscrição dos interessados por telefone, vem dando resultado. Em uma semana, cerca de 100 jogadores entraram em contato com o clube, solicitando uma oportunidade para ajudar o América na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico do América, Alfredo Sampaio, a intenção não é a de encontrar novos craques, mas a de montar uma equipe com atletas do clube e alguns desses "desconhecidos". "Se dermos sorte, devemos selecionar seis pessoas em condições de serem contratadas", afirmou. A atitude também visa a evitar a ingerência de empresários de jogadores na formação do novo elenco. Alguns são amigos de dirigentes do clube e têm tentado aval para que determinados atletas façam teste. O treinador contou que os interessados vão ter duas chances para provar seu talento. Eles serão divididos em times, segundo suas posições informadas no ato da inscrição, e vão se enfrentar como num torneio. Alfredo Sampaio observará todos os jogos, escolhendo aqueles que mais lhe agradarem. A partir daí, os selecionados treinarão entre os profissionais do América. Ainda há tempo para quem acha que tem um bom futebol e deseja jogar no América. Os telefones são: (021) 2569-2060 e 2696-1919. Por ter ficado sem atividade após o término do Campeonato Carioca, o clube foi obrigado a se desfazer dos principais atletas. O lateral-direito Guto está no Bahia e o atacante Edvaldo, no Botafogo.