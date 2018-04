Pensando nas quartas, Palmeiras tem quase um time de pendurados

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras já começa a pensar na próxima fase e por isso, o técnico Oswaldo de Oliveira terá que driblar o fato da equipe ter sete jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São os casos de Fernando Prass, Vitor Hugo, Tobio, Arouca, Alan Patrick, Zé Roberto e Dudu.

Para evitar desfalques no mata-mata por cartões, os jogadores podem forçar uma advertência para entrarem mais tranquilos na próxima fase. Além do Red Bull, neste domingo, o Palmeiras ainda tem pela frente o Mogi Mirim e o Ituano.

Embora tenha mostrado segurança nos últimos jogos, o zagueiro Vitor Hugo é o jogador com mais cartões amarelos da equipe alviverde. Já foram cinco no total. Logo atrás aparece o meia Robinho, com quatro.

O Palmeiras é o quarto time com menos cartões amarelos no campeonato. Foram 23 no total. Melhores estão o Audax (17), Penapolense (20) e São Bernardo (21). O curioso é que apesar do número de cartões tão baixos, o Palmeiras é a terceira equipe que mais cometeu faltas no estadual. Foram 206 no total, melhor apenas que Ituano (231) e Ponte Preta (218).