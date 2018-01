Penta não garantiu sonho europeu Embora tricampeão do mundo, Pelé nunca jogou no futebol europeu. Teve de se contentar com os Estados Unidos no final da carreira. Rivelino acabou na Arábia. Gérson, Tostão, Clodoaldo, nem isso. Ganhar um título mundial nunca foi garantia de passaporte aos brasileiros para o milionário futebol europeu. Isso vale para os sete jogadores pentacampeões do mundo que, frustrados ou não, tiveram de ficar no desorganizado futebol brasileiro após a conquista. Pelo menos têm a companhia do mais ansioso em mostrar seu potencial no Velho Mundo: Luiz Felipe Scolari. Leia mais no Jornal da Tarde