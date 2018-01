Penta trouxe poucas mudanças ao futebol Brasil amanheceu cheio de esperança, no dia 30 de junho de 2002, por conta da presença da seleção em outra decisão de Mundial ? a terceira consecutiva desde 94. A torcida encheu-se de orgulho, depois que Rivaldo, Ronaldo & Cia tascaram 2 a 0 na Alemanha e fizeram a festa do pentacampeonato em Yokohama. Um ano depois da conquista, ocorreram algumas mudanças no futebol do País ? como o Estatuto do Torcedor e o rebaixamento de clubes tradicionais na Série A. Também muita coisa continuou igual ? sufoco para reunir os melhores jogadores no time nacional e a permanência no poder dos cartolas de sempre são as mais evidentes. Leia mais no Estadão