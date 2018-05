Pentacampeão em 2002, Ricardinho é o novo técnico da Portuguesa

Com a missão de retornar para a elite do futebol paulista ficando mais complicada, a Portuguesa finalmente anunciou o seu novo treinador. Quem assume o comando da equipe na sequência do Campeonato Paulista da Série A2 é o ex-meia Ricardinho. O anuncio foi feito no site oficial do clube nesta segunda-feira.

Depois da demissão de Estevam Soares - após a Lusa perder por 1 a 0 para o Juventus, na segunda rodada da competição - o interino Felipe Lucena passou a comandar a equipe e agora passa o bastão para Ricardinho em uma situação bastante delicada. O time é no momento o 14.º colocado, com cinco pontos, próximo da zona de rebaixamento. Até agora, o time tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. Na última rodada, perdeu, fora de casa, para o Mirassol por 1 a 0.

Como jogador, o novo treinador da Portuguesa teve muito sucesso, principalmente no Corinthians. No clube, conquistou um Mundial de Clubes e o bicampeonato brasileiro. Também defendeu Santos, Paraná e Atlético-MG, entre outros times. Além disso, Ricardinho foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002.

Na carreira fora das quatro linhas, comandou Paraná, Ceará e Avaí. Seu último trabalho foi no Santa Cruz, no ano passado, quando conquistou o título do Campeonato Pernambucano. A estreia de Ricardinho no comando do novo time ocorre nesta terça-feira. O confronto será diante do Velo Clube, no Estádio do Canindé, às 20 horas.