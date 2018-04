Pentacampeão em 2002, Rivaldo assina com o São Caetano aos 40 anos

Aos 40 anos e depois de uma passagem pelo Kabuscorp, de Angola, Rivaldo assinou contrato até o fim do ano com a equipe, que disputará o Campeonato Paulista e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"Agradeço a Deus que com 40 anos tenho a oportunidade de continuar jogando, tive proposta de vários clubes e fico feliz com isso", disse o jogador em seu perfil no serviço de microblog Twitter. "Para os críticos gostaria de dizer que isso só é consequência da minha dedicação."

"E com certeza estarei me dedicando ao máximo para fazer o melhor dentro de campo, como fiz até hoje. Espero ser exemplo para muitos", acrescentou.

O presidente do São Caetano, Nairo Ferrerira de Souza, comemorou a contratação do pentacampeão no site do clube.

"É um reforço de peso que vai dar um toque refinado ao nosso meio de campo. A qualidade técnica dele é fantástica e vai ajudar bastante o grupo com sua experiência e liderança. Estamos muito satisfeitos com o desfecho da negociação", disse.

A apresentação do jogador está marcada para a próxima terça-feira e, mesmo aos 40 anos, Rivaldo, que também já jogou por times como Barcelona, La Coruña, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, não pensa em aposentadoria.

"Se tudo der certo, ano que vem terminarei minha carreira no ano centenário do Santa Cruz, e será com chave de ouro", disse o atleta no Twitter, se referindo ao clube que o revelou para o futebol.

(Por Eduardo Simões)