Pentacampeão marca 1º gol na reabertura do Castelão

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira, em 2002, o meia Kleberson foi o autor do primeiro gol marcado na reformulada Arena Castelão, neste domingo, em Fortaleza. O estádio, que receberá jogos da Copa das Confederações e do Mundial de 2014, foi reinaugurado em dezembro, mas só recebeu suas primeiras partidas neste fim de semana.

Kleberson fez o primeiro gol do estádio na segunda partida do dia, no Castelão, na vitória do Bahia sobre o Ceará, por 1 a 0, em rodada da Copa do Nordeste. No primeiro jogo do dia, que marcou a reabertura do estádio, Fortaleza e Sport empataram por 0 a 0, sob os olhares do presidente da CBF, José Maria Marin, do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, presentes na arquibancada.

O Castelão foi o primeiro estádio da Copa a ser inaugurado e, com estas partidas deste domingo, se tornou também o primeiro a receber jogos. A próxima arena do Mundial de 2014 a sediar jogos será o Mineirão, no próximo domingo. A reabertura contará com o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, marcando o início do Campeonato Mineiro.