Pentacampeões ganham o mundo O pentacampeonato mundial continua a render. O grupo que representou o Brasil na Copa de 2002 voltou valorizado e na mira de grandes clubes. As duas propostas mais recentes para os campeões vieram da Grã-Bretanha: o goleiro Marcos está em Londres para negociar transferência para o Arsenal e o volante Kléberson tem ofertas do Celtic, da Escócia, e do Newcastle inglês. Se ambos acertarem, restarão no País apenas cinco jogadores que participaram da campanha na Ásia: Rogério Ceni, Kaká, Ricardinho, Vampeta e Anderson Polga. Leia mais no O Estado de S.Paulo