Pentacampeões preocupam Fluminense O técnico Robertinho afirmou que a equipe do Fluminense vai precisar redobrar a atenção no confronto contra o Corinthians, domingo, pela Copa dos Campeões, por causa dos retornos do volante Vampeta e do meia Ricardinho, que participaram da conquista do pentacampeonato mundial. De acordo com o treinador, "eles desequilibram qualquer jogo e não vai ser diferente contra o Fluminense. Por isso, vamos precisar reforçar nossa marcação individual e não bobearmos durante a partida". Já o atacante Roni afirmou que o Fluminense também tem qualidades para amedrontar o Corinthians. O jogador lembrou que o clube carioca tem jogadores de qualidade e velozes no ataque, além da força do conjunto.