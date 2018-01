?Penteado Cascão? dá sorte para Ronaldo No sábado, Ronaldo havia prometido uma ?surpresa? para a partida decisiva do Campeonato Espanhol. Neste domingo, 30 minutos antes do início do jogo do Real Madrid com o Athletic de Bilbao, revelou qual era: entrou no gramado do Estádio Santiago Bernabéu para o aquecimento exibindo novamente o topete que ficou famoso na última Copa do Mundo, no melhor estilo ?Cascão?. Superstição? Talvez. O topete voltou a dar sorte. Mas o fato é que o ?fenômeno? vinha fazendo gols quando estava totalmente careca. Na Copa, com o topete, Ronaldo marcou o gol da vitória brasileira na semifinal sobre a Turquia por 1 a 0 e os dois nos 2 a 0 finais sobre a Alemanha. Mas havia feito cinco antes. Neste domingo, com o topete, fez dois. Mas nas 11 partidas anteriores, sem ele, fizera oito. No total, foram 23 no Espanhol e uma meta não alcançada: ele havia prometido marcar 25 gols. Na França, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, parabenizou Ronaldo e disse que o atacante fez muito bem ao optar por jogar no Real. "Um grande jogador precisa de uma boa equipe para desenvolver todo o seu futebol e no Real Ronaldo está encontrando todas as facilidades para marcar gols. Sua decisão foi acertada. Ele demonstrou que é um grande goleador.? Zagallo entende que o título significa um ?triunfo pessoal? de Ronaldo diante dos que não acreditavam que ele voltaria a jogar o mesmo futebol de antes das contusões. Zagallo elogiou também o time do Real. "É uma seleção mundial. Para os brasileiros, o título é motivo de satisfação pelos jogadores que temos lá.? Além de Ronaldo, jogam no Real Roberto Carlos e Flávio Conceição.