Penteado 'fashion' de Leandro descontrai treino do São Paulo

Com o título brasileiro de 2007 garantido e a cabeça já nas férias de fim de ano, o clima entre os jogadores do São Paulo é de festa. O atacante Leandro contribuiu para descontrair o ambiente do elenco e surpreendeu, nesta quinta, ao aparecer no clube com um novo penteado, um aplique, ao estilo rastafári. "Ficou fashion", brincou o meia Souza. "Ele tem todo o direito, depois de ter sido bicampeão brasileiro", defendeu Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol do clube. "Antes de ganhar, não se pode andar com muitos enfeites, mas depois da conquista, o jogador tem de aproveitar, mesmo." O novo visual de Leandro foi aprovado pelo técnico Muricy Ramalho, que riu da novidade. O atacante estreou o penteado durante a festa de confraternização do elenco e dos funcionários do CT da Barra Funda, na quarta-feira. "Foi um trabalho bem-feito, o profissional que fez o penteado caprichou", comentou o volante Richarlyson. "Eu já usei cabelo comprido e sei como é difícil cuidar", disse. Depois do treino desta quinta, os jogadores foram liberados pela comissão técnica até segunda-feira à tarde. Nas próximas semanas, o elenco fará novas avaliações físicas, com vistas ao início de 2008. No jogo contra o Botafogo, no dia 25, no Morumbi, o técnico Muricy Ramalho deve utilizar força máxima da equipe, mas diante do Atlético-PR, no próximo dia 2, em Curitiba, pode preservar alguns titulares. Reforços Depois de confirmar a contratação do lateral-direito Joílson, do Botafogo - só deve ser apresentado após o Brasileiro -, e a reintegração do zagueiro Alex, que defendeu o time carioca no Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Paulo segue em busca de reforços. O meia Peter, do Figueirense, e o zagueiro Miguel Riffo, do Colo-Colo, do Chile, aparecem na lista de especulações do clube do Morumbi. "Precisamos de, pelo menos, quatro ou cinco jogadores para suprir as carências do elenco, pois perdemos jogadores em várias posições importantes este ano", disse Marco Aurélio Cunha.