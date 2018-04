Penúltima rodada da Série B pode definir 3.º clube rebaixado

Com a definição antecipa dos quatro times - Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória - que garantiram o acesso à elite nacional em 2008, o encerramento da 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B pode apontar o terceiro time rebaixado. O Santa Cruz não pode perder do Criciúma, em Santa Catarina, sob pena de se juntar a Ituano e Remo. Outros sete jogos serão realizados a partir das 16 horas deste sábado. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O time pernambucano está em queda livre. Empatou duas vezes em casa, com Avaí (2 a 2) e Ponte Preta (1 a 1) e depois perdeu fora de seus domínios para o Brasiliense, por 3 a 0. Com 42 pontos, ocupa a 18.ª posição e parece condenado ao segundo descenso seguido ano passado caiu da Série A. O Criciúma se transformou numa decepção, depois de ficar 20 rodadas na liderança. Após perder para o Paulista, por 2 a 1, em casa, ficou com 50 pontos e deus adeus ao sonho do acesso. Além do Santa Cruz, mais seis times ainda correm riscos matemáticos de serem rebaixados: Santo André, Gama, Paulista, CRB, Avaí, Ponte Preta e Ceará. O Gama, com 45 pontos, vai até a Grande São Paulo enfrentar o Barueri, com 51 pontos. O Paulista tenta se livrar da degola, fora de casa, contra o Fortaleza, que demitiu o técnico Zetti após a derrota em casa para o São Paulo. Com 50 pontos, o time cearense será dirigido por Silas, ex-meia do são Paulo e da seleção brasileira. O Paulista, com 45 pontos, precisa vencer e torcer contra os rivais. O CRB vai a Itu encarar o lanterna e já rebaixado Ituano, mas se o time alagoano acredita que a missão será fácil pode se enganar. O Ituano vem embalado pela vitória, por 2 a 1, sobre o Remo, que culminou com a degola do time do Pará. O Ituano é o lanterna, com apenas 33 pontos. Já o CRB foi goleado pelo Vitória, por 4 a 1, e tem 47 pontos. A Ponte Preta, com 48 pontos, ainda não venceu sob o comando de Paulo Comelli no Estádio Moisés Lucarelli. Mas quer vencer o Ceará, com 49 pontos, para dissipar a chance de 1% de cair. Os outros jogos serão para cumpri tabela ou de festa. O Ipatinga, com 61 pontos e vice-líder, só quer festejar, no Ipatingão, contra o São Caetano, com 50 pontos, e livre da queda. O Vitória, com 58 pontos, quer pintar o Barradão de vermelho e preto, prometendo uma surpresa à sua torcida: um show com a cantora Ivete Sangallo, que é torcedora do clube. O seu adversário será o rebaixado Remo. Na Boca do Jacaré, o Brasiliense vai apenas cumprir tabela após vencer o Santa Cruz e ficar com 52 pontos. Mas a Portuguesa quer festejar. Após conquistar o acesso, mesmo com a derrota, por 2 a 0, para o líder Coritiba, a Lusa ficou com 59 pontos.