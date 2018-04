Penúltima rodada do Brasileiro começa neste sábado

Quem gosta de futebol deve ir ao Maracanã neste sábado duas horas antes do jogo entre Fluminense e Juventude, marcado para as 18h10, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O atrativo está na preliminar, em que um combinado da Petrobrás Distribuidora enfrentará um time de ex-craques do Tricolor. Já confirmaram presença, entre outros, Rivelino, Paulo Cesar Caju, Assis, Mário, Deley. Já o jogo principal não promete tantas emoções. O Fluminense não aspira mais nada na competição, enquanto o Juventude, praticamente rebaixado para a Série B, joga na esperança de conseguir os três pontos e torcer por uma combinação de resultados para chegar à última rodada ainda na dependência de um milagre para não cair. Já pensando em preparar o time para a Libertadores, o técnico Renato Gaúcho deve escalar Fabinho no meio-de-campo, na vaga de Maurício. No Juventude, o técnico Beto Almeida tem muitos desfalques. Os meias Bruno, Renato e Fábio Baiano estão suspensos, enquanto o lateral-direito Barão, o volante Camazzola e os atacantes Alex Alves e Tadeu, lesionados. O meia William será improvisado na ala direita. EM NATAL O lateral-direito Bustos pode ficar na reserva do Grêmio contra o América, hoje, em Natal. O técnico Mano Menezes viu os gols de falta que ele marcou pela Colômbia contra a Venezuela e a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, mas deve manter Patrício como titular. Mas no meio o treinador tem dificuldades. Os volantes Eduardo Costa e Gavilán estão suspensos e o meio Tcheco, contundido. Os prováveis substitutos são William Magrão, Maylson e Ramón. O ataque deve ter Jonas e Marcel, mas um deles pode perder a vaga para Tuta. O Grêmio precisa vencer para seguir na luta por uma vaga na Libertadores. Se conquistar os três pontos, o Grêmio, sétimo colocado, com 54 pontos, torcerá para que pelo menos dois de seus concorrentes diretos - Santos (59 pontos), Flamengo (58), Palmeiras (58) e Cruzeiro (57) - não ganhem seus jogos no domingo, único jeito de seguir com chances matemáticas até a última rodada, quando recebe o Corinthians. O América, mais preocupado com as semifinais da Copa RN, que dá uma vaga para a Copa do Brasil, jogará com portões fechados - por causa de incidentes na derrota para o Atlético Mineiro - e sem sete titulares. Melhor para o Grêmio. Fluminense Fernando Henrique; Thiago Silva, Luiz Alberto e Roger; Gabriel, Maurício, Arouca, Thiago Neves e Júnior César; Cícero e Soares (A. Magrão). Técnico: Renato Gaúcho Juventude Michel Alves; Danilo, Nunes, Régis e William; Júlio César, Lauro, Marcelo Costa e Cazumba; Maycon e Tiago Cavalcanti Técnico: Beto Almeida Árbitro: Cleber Welington Abade (SP) Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro Horário: 18h10 TV: Premiere Futebol Clube América-RN Sérvulo; Robson, Rogélio, Carlos Eduardo e Berg; Tony, Joellan, Vasconcelos e Chiquinho; Washington e Wendes Técnico: Paulo Moroni Grêmio Marcelo Grohe; Patrício, Léo, William e Hidalgo; William Magrão, Diego Souza, Maylson e Ramón; Jonas e Marcel Técnico: Mano Menezes Árbitro: Phillippe Lombard (SP) Estádio: Machadão, Natal Horário: 18h10 TV: SporTV