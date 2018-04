Penúltimo na Itália, Cesena anuncia demissão de técnico

A péssima campanha após 14 rodadas e o risco iminente de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Italiano fizeram o Cesena se movimentar. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a demissão do técnico Pierpaolo Bisoli, um dia depois da derrota por 3 a 2 para a Atalanta.

O resultado manteve o Cesena na penúltima colocação da tabela, com oito pontos, somente dois a mais que o lanterna Parma. O clube não informou imediatamente um substituto e há a possibilidade de que algum interino seja nomeado para a partida diante da Fiorentina domingo que vem.

Bisoli tem história no Cesena e estava em sua segunda passagem no clube desde 2012. Foi ele, no entanto, o técnico responsável pela incrível sequência entre 2008 e 2010, quando o time deixou a terceira divisão italiana para chegar à elite. Até por isso, o Cesena divulgou comunicado agradecendo o treinador por sua "campanha histórica".