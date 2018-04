Pep Guardiola assina extensão de contrato com o Barcelona

O técnico Pep Guardiola assinou nesta quarta-feira a extensão de seu contrato por mais um ano com o Barcelona. Com isso, ele está vinculado ao clube espanhol até o fim da temporada 2011/2012. Os termos financeiros do acerto não foram divulgados.

"É uma grande notícia para o Pep (Guardiola) e para nós (jogadores). É um momento muito feliz para todos os fãs do Barcelona", declarou o volante Xavi, nesta quarta.

Está é a segunda extensão de um ano consecutiva assinada por Guardiola. O primeiro contrato do treinador com o Barcelona previa um vínculo de dois anos e foi acertado em 2008, quando ele treinava a equipe B e foi chamado para substituir Frank Rijkaard.

Formado como jogador no Barcelona, Guardiola já conquistou oito títulos como técnico do clube: uma Copa do Rei, em 2009; dois Campeonatos Espanhóis, em 2009 e 2010; uma Supercopa da Espanha, em 2010; uma Liga dos Campeões da Europa, em 2009; uma Supercopa Europeia, em 2009; e um Mundial de Clubes, em 2009.