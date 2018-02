Pepe aguarda reforços no Guarani Um dia após a vitória sobre o Vila Nova-GO por 3 a 1 e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Pepe assumiu o comando do Guarani nesta quinta-feira. Em seu primeiro treinamento, o ex-técnico da Portuguesa Santista admitiu manter o mesmo time escalado por Neto contra os goianos. Com isso, os meias recém-promovidos Simão e Alex podem atuar nas laterais direita e esquerda, respectivamente, contra o Vasco, sábado, às 18 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. ?Se estes meninos mostrarem a mesma garra que tiveram contra o Vila Nova, tenho certeza de que o Guarani será um time competitivo", disse Pepe, mostrando-se animado com o elenco, embora acreditando que ainda receberá alguns reforços nospróximos dias. Até o momento, somente o volante Rafael, do Rio Branco, foi apresentado à torcida. O lateral-direito Rui, do Cruzeiro, é outro jogador que interessa. Não está descartada a possibilidade de uma mudança de horário no jogo com o Vasco, inicialmente previsto para sábado, às 18 horas. Tudo por causa do amistoso internacional da seleção brasileira, que começará às 17h15. O jogo pode até ser transferido para domingo à tarde.