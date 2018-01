Pepe ainda não definiu o Guarani Mesmo com a proximidade do jogo contra o Paraná, o técnico Pepe ainda não sabe que time vai colocar no domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Há boas opções para escolher. Na defesa, com a total recuperação de Bruno Quadros, Juninho pode voltar ao banco de reservas. O problema é que ele vem rendendo muito bem e, nesse caso, fica a dúvida quanto ao possível companheiro de Paulão. "Estou tranqüilo. O Bruno teve a chance dele e foi muito bem, mas eu também entrei bem. Independente de quem for escalado o Guarani vai estar muito bem representado", disse Juninho. No meio-campo a dúvida também persiste. O volante Rafael, contratado junto ao Rio Branco, de Americana, já está com a documentação totalmente regularizada e deverá fazer sua estréia. Neste caso, o problema está em saber quem sairá do time. O primeiro a sair seria Leandro Guerreiro, mas com as constantes falhas de Emerson, o treinador já não sabe mais quem irá para o banco de reservas. A confirmação dos 11 titulares só deverá acontecer no coletivo a ser realizado na tarde de sexta-feira. Nas demais posições Pepe deverá repetir os mesmos jogadores que perderam para o Grêmio no último domingo, em Porto Alegre, por 3 a 1.